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Происшествия 1 декабря 2023 08:01

В Татарстане пожарный извещатель спас жизнь 73-летнему хозяину дома

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Возгорание произошло ранним утром, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как выяснилось, в селе Слобода Петропавловская хозяин дома уснул с непотушенной сигаретой, от которой загорелись штора и мебель.

Сработал автономный дымовой пожарный извещатель, громкий сигнал разбудил 73-летнего мужчину.

Он успел выбежать из дома. Прибор погорельцу раннее установила местная администрация.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

#пожарный извещатель спас жизнь
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