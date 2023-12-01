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В Татарстане пожарный извещатель спас жизнь 73-летнему хозяину дома
Возгорание произошло ранним утром, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, в селе Слобода Петропавловская хозяин дома уснул с непотушенной сигаретой, от которой загорелись штора и мебель.
Сработал автономный дымовой пожарный извещатель, громкий сигнал разбудил 73-летнего мужчину.
Он успел выбежать из дома. Прибор погорельцу раннее установила местная администрация.
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