В Татарстане пожарный извещатель спас многодетную семью от гибели

МЧС России

В поселке Уруссу произошел пожар в частном доме, где загорелась крыша. Благодаря установленному по социальной программе пожарному извещателю семья вовремя узнала о возгорании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Мать с пятью детьми в возрасте от 2 до 12 лет успела эвакуироваться и вызвать пожарных.

Сотрудники ведомства — восемь человек и четыре единицы техники — успешно ликвидировали пожар, охвативший площадь в 70 квадратных метров.