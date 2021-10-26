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Ру Тат
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26 октября 2021  14:43
Павел Климчак

В Татарстане пожарные во время тушения огня в частном доме обнаружили тело его хозяина

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Сообщение о пожаре в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района поступило по номеру вызова пожарной охраны 101 в районе двух часов дня. У одного из частных домов загорелась кровля на площади около 20 квадратных метров.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные во время тушения огня обнаружили тело погибшего мужчины. В скором времени возгорание удалось потушить полностью, личность погибшего устанавливается, как и причина пожара. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #погибшие на пожаре
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