В Татарстане пожарные во время тушения огня в частном доме обнаружили тело его хозяина

Сообщение о пожаре в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района поступило по номеру вызова пожарной охраны 101 в районе двух часов дня. У одного из частных домов загорелась кровля на площади около 20 квадратных метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные во время тушения огня обнаружили тело погибшего мужчины. В скором времени возгорание удалось потушить полностью, личность погибшего устанавливается, как и причина пожара. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.