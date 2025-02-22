В Татарстане пожарные МЧС России провели флешмоб в боевой одежде на лыжах и сноубордах

На снежных склонах горнолыжного комплекса «Ян» в Альметьевском районе Татарстана сегодня были замечены лыжники и сноубордисты боевой одежде пожарного.

Так, в канун Дня защитника Отечества более полутора десятка представителей МЧС России провели мероприятие, направленное на популяризацию зимних видов спорта среди сотрудников ведомства, а также привлечение внимания к героической профессии пожарного.

«Такой флешмоб поможет привлечь внимание к работе огнеборцев и показать, что специалисты МЧС России - это не только профессионалы своего дела, но и активные и спортивные люди», – говорит организатор флешмоба, пожарный нижнекамской ПСЧ-62 Ильнар Абукаев.

Пожарные, в числе которых были и девушки-диспетчеры, развернули на склоне флаг МЧС России и продемонстрировали свои спортивные навыки. Тем самым они доказали, что даже в боевой одежде можно получать удовольствие от активного отдыха.