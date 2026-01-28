В Татарстане пожарные и спасатели получили ключи от 24 новых машин

Фото: tatarstan.ru

В Татарстане обновили парк пожарной и спасательной техники. Сегодня в Казани подразделениям Главного управления МЧС России по РТ и Министерства по делам ГО и ЧС республики передали 24 единицы новой техники. Ключи от новых автомобилей вручали Премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин и начальник регионального главка МЧС Ирек Кадамов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Часть техники закупили за счет республиканского бюджета – среди них четыре легковых автомобиля Haval и четыре «Лада Нива Легенд», грузовик «Садко», грузопассажирская «ГАЗель» и «Лада Веста». Остальные машины и оборудование поступили за счет средств федерального бюджета: пожарные автоцистерны, штабной автомобиль, катера и беспилотные системы.

Передача техники состоялась во время подведения итогов работы территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан за 2025 год и обсуждения задач на следующий год.

После церемонии гости осмотрели выставку, посвященную 200‑летию пожарной охраны Татарстана. Архивные документы свидетельствуют, что первая пожарная часть в Казанской губернии появилась еще в 1825 году. Об истории развития системы рассказал заместитель министра по делам ГО и ЧС республики Николай Суржко.