В Татарстане пожар из-за непотушенного окурка унес жизни отца и сына

Этой ночью в селе Татарский Дюм-Дюм Елабужского района случился пожар, унесший жизни 65-летнего мужчины и его 42-летнего сына. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По словам соседей, отец и сын при встречах часто курили внутри дома. Предположительно, что в этот раз их неосторожность привела к пожару, увидев который, соседи позвонили на номер 112. По прибытии, пожарные обнаружили, что огонь полностью охватил бревенчатый дом с верандой, площадью 66 квадратных метров. Хозяева дома не выжили – пожарные обнаружили их тела во время тушения.

Главное управление МЧС по Республике Татарстан призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности: никогда не курить в постели, использовать пепельницы, полностью тушить окурки, а также не курить вблизи горючих жидкостей. Также ведомство рекомендует установить в жилье пожарные извещатели, которые могут своевременно предупредить об опасности.