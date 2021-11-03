В Татарстане появятся шесть молодежных научных лабораторий

В Татарстане будет открыто шесть новых молодежных научных лабораторий. Они будут созданы на базе Казанского научного центра РАН, КФУ и Казанского энергоуниверситета.

Конкурс на создание молодежных научных лабораторий проводился Минобрнауки России в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Так, в Казанском научном центре РАН заработают лаборатории «Физико-химическая экология», «Инфекционные заболевания растений» и структурного анализа биомакромолекул. В Казанском федеральном университете молодые ученые начнут заниматься интеллектуальной химической робототехникой, а также изучать гидратные технологии утилизации и хранения парниковых газов. В КГЭУ появится одна лаборатория — «Умные наноматериалы для повышения энергоэффективности». Планируется, что ее возглавит зарубежный специалист — 36-летний итальянский ученый Умберто Берарди.

Как сообщают организаторы конкурса, самому старшему из руководителей лабораторий 38 лет, самому молодому — 30.

Отмечается, что работа данных лабораторий будет финансироваться за счет средств федерального бюджета. Так, в период 2021–2023 годов каждой из шести ежегодно будет выделяться по 14,9 млн рублей. Общий объем финансирования составит около 270 млн рублей.

За 2021 год в регионах России будет создано 120 молодежных лабораторий на базе 81 научной организации-победителя. Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.