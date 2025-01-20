В Татарстане появятся памятники Фатиху Кариму и герою СВО Гилемханову

В 2025 году в Республике Татарстан должны установить нескольких памятников, связанных с патриотической тематикой. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства культуры региона сообщила глава ведомства Ирада Аюпова.

«В 2025 году запланирована установка памятника поэту-фронтовику Фатиху Кариму, генералу армии Махмуту Гарееву, участнику СВО, Герою России Дамиру Гилемханову и Герою Советского Союза Георгию Мосолову», — перечислила Аюпова.

Итоговое заседание коллегии Минкульта РТ проходит в новом здании театра Камала, которое открыл сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее со сцены нового театра председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков объявил, что Казань в 2025 году примет 31-й сезон театральной премии «Золотая маска».