В Татарстане появятся новые глэмпинги и эко-отели благодаря нацпроекту

Фото предоставлено Госкомитетом РТ по туризму

В Татарстане объявлены победители конкурса на получение субсидий в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В ближайшее время в 11 глэмпингах, расположенных в шести районах РТ (Тукаевский, Мамадышский, Зеленодольский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Казань), появятся 87 новых номеров. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

Эти проекты — глэмпинги, загородные клубы и санатории — станут отличными местами для отдыха, в том числе и в зимние выходные.

Например, глэмпинг на территории санатория «Шифалы Су-Ижминводы» в Менделеевском районе. Гидротерапия, грязелечение, физиотерапия, альтернативные методики, массаж, спа-процедуры, а также комплекс уникальных процедур, направленный на укрепление организма в целом – вот спектр основных видов лечения, предлагаемых гостям санатория и глэмпинга

Глэмпинг «Елки», который расположился в живописнейшем месте – в красивом лесном массиве, среди сосен и берез, на берегу залива на реке Волге в Зеленодольском районе. К услугам отдыхающих представлены семь комфортабельных двухуровневых домов. Каждый дом оборудован обеденной зоной, санузлом и другими удобствами. Также отдыхающие могут воспользоваться услугами фурако и мангальной зоной, расположенной возле каждого дома.

Рыболовный комплекс «Фишфарм116», где Кайбицкий рыбхоз выращивает рыбу на своих прудах с 1961 года.

Глэмпинг «Лесная сказка» в Сабинском районе, где можно взять напрокат снегоходы и другое зимнее снаряжение.

Недалеко от глэмпинга «Белый Яр» в Лаишевском районе находится кинопоселок Семрук, где расположены декорации к многосерийному фильму «Зулейха открывает глаза», основанному на одноименном произведении Гузель Яхиной.

Более 600 идей для поездок в зимний сезон собрано на Национальном туристическом портале Путешествуем.рф, который развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».