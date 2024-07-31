В Татарстане появятся новые фиджитал-центры — их предлагают строить не в Казани

В Татарстане появятся новые фиджитал-центры. С предложением о строительстве объектов выступили инвесторы из Москвы, сообщает Агентство инвестиционного развития РТ.

В совещании также приняли участие представители Минспорта РТ и исполкома Казани.

Гости из столицы отметили, что выбрали Татарстан после знакомства с проектами, которые реализуются в республике. В портфолио бизнесменов есть успешно реализованный проект в Кирове, причем в бюджеты проектов вкладываются и банки.

С предложением на совещании выступил замглавы Минспорта РТ Алмаз Хусаинов. По его мнению, новые объекты нужно строить в Альметьевске, Набережных Челнах или Нижнекамске, так как в Казани подобный центр уже есть.

Также инвесторам предложили рассмотреть возможность строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках концессионного соглашения. Местом его размещения может стать Советский район Казани.