В Татарстане появятся еще два технопарка «Кванториум»

В Татарстане в этом году по национальному проекту «Образование» появятся еще два технопарка «Кванториум». Они откроются в казанских школах №64 и 174. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В школьных технопарках работают кружки практической физики, химии, биологии, ментальной арифметики. Центры являются активными организаторами конкурсов для детей и педагогов, готовят обучающихся к чемпионатам профессионального мастерства, включая „Абилимпикс”», — рассказал глава Минобрнауки.

По его словам, на данный момент функционируют шесть детских технопарков «Кванториум». Кроме того, в республике созданы три центра цифрового образования детей «IT-куб». В этом году в Набережных Челнах появится еще один такой центр.

Они работают по программам дополнительного образования технической направленности, проводят мероприятия по современным цифровым технологиям и информатике, знакомят школьников с технологиями искусственного интеллекта, уточнил Хадиуллин.

«По итогам 2023 года охват детей дополнительным образованием составил 81%, чему способствовало и создание центров дополнительного образования», — отметил министр.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.