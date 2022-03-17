В Татарстане появятся две крупные экстрим-зоны

В этом году в Татарстане планируется завершить строительство двух больших экстрим-зон — в Нижнекамске и Лаишеве. Об этом сообщила руководитель Департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

«В этом году у нас завершается строительство самых больших экстрим-зон. Одна из них расположена в Нижнекамске — первая очередь экстрим-парка „Айда“ была реализована в прошлом году. Экстрим-парк в Лаишеве — это победитель Всероссийского конкурса по малым городам в 2022 году. В 2021 и 2022 годах финансирование проходит по госпрограммам. Полноценную концепцию мы создавали и вместе с администрацией городов, и вместе с жителями», — отметила спикер.

Комплексное благоустройство улиц — еще одна из ключевых задач на этот год, подчеркнула Наиля Зиннатуллина.

«Например, над проспектом Химиков в Нижнекамске мы работаем уже третий год. Это важное место города, в котором мы соединяем все входные группы, работаем с фирменным стилем пространства», — рассказала она.

Проект был создан главным архитектором города химиков Эмилем Сиразитдиновым, сейчас реализация благоустройства планомерно завершается.