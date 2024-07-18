Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ

В Татарстане появятся два новых образовательно-производственных кластера «Профессионалитет» на базе Сармановского аграрного и Арского педагогического колледжей. Соответствующее соглашение подписали Минобрнауки РТ, образовательные учреждения и организации-работодатели, сообщили в пресс-службе ведомства.

Колледжи прошли конкурсный отбор и стали его победителями. Участие в программе предполагает софинансирование и инвестиции в развитие кадрового потенциала республики за счет адресной подготовки кадров для предприятий. Обучение проводится с максимальной ориентированностью на практику.

Реализация федерального проекта «Профессионалитет» соответствует целям и задачам национального проекта «Образование».

Первым участником проекта в Татарстане стал кластер на базе Елабужского политехнического колледжа, открытый в 2022 год. Он ориентирован на отраль «Машиностроение». В 2024 году по региону действуют 14 таких учреждений.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.