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В Татарстане появятся два новых образовательно-производственных кластера
В Татарстане появятся два новых образовательно-производственных кластера «Профессионалитет» на базе Сармановского аграрного и Арского педагогического колледжей. Соответствующее соглашение подписали Минобрнауки РТ, образовательные учреждения и организации-работодатели, сообщили в пресс-службе ведомства.
Колледжи прошли конкурсный отбор и стали его победителями. Участие в программе предполагает софинансирование и инвестиции в развитие кадрового потенциала республики за счет адресной подготовки кадров для предприятий. Обучение проводится с максимальной ориентированностью на практику.
Реализация федерального проекта «Профессионалитет» соответствует целям и задачам национального проекта «Образование».
Первым участником проекта в Татарстане стал кластер на базе Елабужского политехнического колледжа, открытый в 2022 год. Он ориентирован на отраль «Машиностроение». В 2024 году по региону действуют 14 таких учреждений.
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