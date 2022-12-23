В Татарстане появятся 73 охранные зоны памятников природы

Вокруг 11 татарстанских памятников природы (водоемов) созданы охранные зоны. В ближайшее время еще 73 объекта, наиболее часто подвергающиеся воздействию со стороны человека, станут охраняемыми, рассказала на заседании общественного совета ведущий советник отдела биоразнообразия Госкомитета РТ по биоресурсам Александра Стукова.

«На сегодняшний день 11 памятников природы имеют охранные зоны, подготовлен перечень 73 памятников природы, которые наиболее подвержены негативному антропогенному воздействию и требует принятия мер по охране их территории и прилегающих участков», — приводит ее слова пресс-служба Госкомитета РТ.

Стукова отметила, что речь идет о реках, озерах и водных комплексах республики.