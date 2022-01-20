В Татарстане появятся 400 новых рабочих мест для осужденных к принудительным работам

В Татарстане будет создано 400 новых рабочих мест для осужденных к принудительным работам, всего количество таких мест возрастет до 850. Об этом на заседании коллегии Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ сообщил начальник отдела по контролю УФСИН по РТ Айрат Хабибуллин.

«Перед нами поставлена задача расшириться на 400 мест в 2022 году. В связи с этим мы вплотную работаем с органами государственной власти, с бизнес-сообществом. В частности, с Минпромторгом, с Минтруда», – поделился спикер.

По его словам, в пошлом году Исправительный центр №1 в Казани расширился на 60 мест. На участке, функционирующем как исправительный центр при ИК-4, в Нижнекамске после ремонта также появилось 50 дополнительных мест.

«Если какое-либо предприятие предоставляет нам общежитие, то мы обеспечиваем это предприятие рабочей силой с определенной квалификацией. Мы готовы к сотрудничеству в этом направлении», – добавил Хабибуллин.