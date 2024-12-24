В Татарстане появятся 11 пунктов проката средств реабилитации для детей с ОВЗ

В Татарстане в следующем году откроются 11 пунктов проката технических средств реабилитации для детей с инвалидностью. Об этом сообщила журналистам на итоговой пресс-конференции министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Открываем прокат технических средств реабилитации для семей, где воспитываются дети с инвалидностью. Поскольку период оформления инвалидности занимает от двух до трех месяцев. Ранее мы создали пункты проката ТСР для пожилых людей», – рассказала глава Минтрудсоцзащиты.

В этом году Татарстан получил грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он будет направлен на улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Мероприятия будут реализованы в рамках программы «Моя семья» этого фонда.