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Общество 9 июля 2024 12:14

В Татарстане появится завод сухих строительных смесей

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В Татарстане планируют построить завод сухих строительных смесей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

«Сейчас у нас идут переговоры по покупке завода сухих строительных смесей в Татарстане. Подобрали мы такой завод. Сейчас ведем переговоры, что и в него будет дополнительно вливания компания обеспечивать инвесторам», – рассказала она.

Минуллина также отметила, что вопрос нехватки цемента — это один из ключевых моментов для строительной отрасли. В республике, в частности, есть вопросы, связанные с его поставками, логистикой.

«Соответственно, нам нужно производить цемента очень много. Уже практически сейчас выходим на это производство, ожидаем, что оно у нас тоже появится, чтобы разрешить эту проблему», — заключила руководитель АИР.

#Талия Минуллина #АИР РТ #стройматериалы
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