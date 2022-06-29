В Татарстане появится якутское этнопоселение

В Татарстане планируется построить якутскую усадьбу для укоренения традиций и поддержания дружеских отношений между татарским и якутским народами. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель председателя Региональной общественной организации «Национально-культурное объединение якутов РТ» Марат Третьяк.

«Строительство подобного этнокомплекса позволит организовать ряд важных мероприятий. Например, мы планируем проводить якутский праздник лета Ысыах, чтобы показать быт, культуру, традиции самого дальнего тюркского народа», — пояснил спикер.

Данную инициативу поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов, выделив земельный участок. По предварительным прогнозам, этнопоселение будет располагаться под Казанью.

Напомним, что в 2010 году в Республике Татарстан проживало 36 якутов-саха. Однако уже на данный момент только в Национально-культурном объединении якутов числятся порядка 97 участников, а также 140 якутских студентов, обучающихся в вузах Казани.