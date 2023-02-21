Готовится карта Татарстана, на которой каждый район будет обозначен своей вышивкой

Министерство культуры РТ планирует создать «Вышитую карту Татарстана» — единое полотно в виде карты республики, на которой каждый район будет вышит в соответствии с традициями местных жителей. Об этом сообщила глава ведомства Ирада Аюпова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«У каждого нашего муниципалитета есть границы, и <…> каждый район будет вышивать свой участок техниками и цветовыми гаммами, традиционными для проживающих в этом месте людей. Ограничений нет, главное, чтобы район выразил себя в этом кусочке общей карты, которая потом будет сшита в единое полотно», — пояснила Ирада Аюпова.

Министр добавила, что масштабы каждого из этих кусочков будут доведены до руководства районов, чтобы все они были сопоставимы по размеру и не возникло неприятных казусов. Получившуюся карту в ведомстве надеются представить на очередном итоговом заседании коллегии в будущем году.