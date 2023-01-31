В Татарстане появится услуга по информированию родителей детей с ОВЗ о мерах господдержки

Татарстан станет пилотным регионом, где появится услуга по информированию родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, о государственных мерах поддержки. Об этом сообщила журналистам в Казани уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Дополняя ту помощь, которая уже существует в регионе по реабилитации, инклюзивному обучению, сопровождаемому проживанию, мы внедрим протокол информирования родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, о государственных и общественных мерах поддержки», – сказала детский омбудсмен.

Она уточнила, что в момент сообщения родителям диагноза ребенка они сразу получат «конкретный маршрут, контактное лицо, которое сможет помочь и поддержать в этот непростой период».

«Как обычно происходит в роддомах – рождается ребенок, молодая мама в шоковом состоянии понимает, что ребенок не совсем такой, какого она ожидала. Здесь важно, чтобы вокруг нее оказалась система помощи. В вашем регионе есть, чем эти семьи поддержать. Нужно собрать все это в одно и дать возможность сразу эту поддержку семье оказать», – подчеркнула Львова-Белова.

Она также заметила, что Татарстан делает очень многое для благополучия детей.