В Татарстане появится Совет по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики

СИБУР подписал соглашение о взаимодействии с Центром общественных процедур «Бизнес против коррупции». Компания станет компетенционным партнером при создании Совета по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики в Республике Татарстан.

Совет ставит задачей разработку и внедрение новых практик по обеспечению соблюдения законодательства (комплаенс) и деловой этики в регионе. Он станет площадкой для обмена опытом по вопросам обеспечения требований антикоррупционного законодательства, развития комплаенса и культуры корпоративной этики в бизнес-сообществе Татарстана в целях синергии бизнес-сообщества, государственной власти, социальных партнеров и иных участников экономических отношений.

Фото: пресс-служба СИБУРа

В состав совета войдут представители государственных и муниципальных органов, руководители корпоративных служб по комплаенсу и деловой этике, общественных организаций, эксперты. Его участники планируют объединить усилия для разработки программ по поддержке внедрения механизмов предупреждения коррупции как в государственном, так и в частном секторе экономики, а также по внесению предложений в части совершенствования антикоррупционного законодательства.

Также в целях повышения эффективности системы управления противодействием коррупции. В план работы совета включено содействие распространению передовых корпоративных комплаенс-программ, области которых охватывают все бизнес-процессы, в основе которых честное и прозрачное ведение бизнеса, высокая деловая репутация компании, минимизация комплаенс-рисков.

Деятельность Совета призвана содействовать выполнению национальных планов по повышению уровня этичности предпринимательской деятельности, противодействия коррупции и развития конкуренции. Совет также намерен продвигать идеи и принципы Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Фото: пресс-служба СИБУРа

«Мы создаем совет как центр обмена лучшими комплаенс-практиками между крупными предприятиями, предпринимателями, экспертами, общественными организациями. Опыт крупных компаний в антикоррупционной деятельности имеет высокое значение для всей деловой сферы в целом. Уверена, создание площадки для обмена таким опытом станет значимым шагом к развитию комплаенс-системы в республике», — пояснила Гульнара Сергеева, сопредседатель общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Республике Татарстан по административному и гражданским направлениям.

«Инициируя этот проект, комплаенс-команда СИБУРа уделяет ключевой фокус внимания формированию делового сообщества, нацеленного на активное участие в мероприятиях по повышению эффективности антикоррупционного просвещения в обществе. Проведение опросов с вовлечением представителей бизнеса и граждан, развитие института комплаенс-амбассадоров, совместные образовательные проекты с ведущими вузами страны и республики по подготовке высококлассных специалистов комплаенс — вот далеко не полный перечень направлений, которые мы планируем реализовывать в рамках нашей совместной деятельности, используя более чем десятилетний опыт компании в сфере комплаенса и деловой этики, который отвечает вызовам нового времени», — отметила Вероника Киселева, старший комплаенс-менеджер ООО «СИБУР».

«СИБУР обладает значимыми накопленными компетенциями в области комплаенс и антикоррупционной деятельности. На предприятиях холдинга работают комиссии по этике и дисциплине, деятельность по предотвращению коррупции выстроена на системной основе. Мы рады поделиться опытом СИБУРа в области комплаенс. Партнерство с ЦОП „Бизнес против коррупции“ — это высокая оценка антикоррупционных практик, которые внедрены в работе холдинга», — прокомментировал Алексей Никифоров, генеральный директор АО «СИБУР-РТ».