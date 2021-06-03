В Татарстане появится сеть аналоговых it-школ до конца 2021 года

До конца этого года в Татарстане должны появится новые аналоговые it-школы. Решение об этом будет принято в рамках подписания соглашения между Правительством РТ и it-компанией GeekBrains. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» на полях ПМЭФ-2021 сообщил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«У нас ведется работа относительно образовательных платформ. Завтра у нас запланирована встреча и подписание соглашения с компанией Geekbrains. У нас есть планы по открытию школ в аналоговом формате. На базе it-парка будет открыта одна из таких школ, где можно будет бесплатно получить те или иные знания и навыки в области компьютерной грамотности», - сказал Хайрруллин.

Открыть филиалы школ по повышению информационной грамотности населения планируют до конца 2021 года, отметил спикер.

Ранее, делегация Татарстана прибыла на площадку ПМЭФ-2021, где планирует подписать несколько соглашений и провести ряд встреч как с представителями власти, так и бизнеса.

