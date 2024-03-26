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В Татарстане появится Республиканская спортшкола по гольфу
В Татарстане появится Республиканская спортивная школа по гольфу. Инициатором является Минспорт РТ. Он же возьмет на себя полномочия учредителя, следует из постановления Правительства республики.
Новый объект будет организован на базе гольф-клуба в Куземетьево (ул.Майкопская, дом 1г) «в целях развития физической культуры и массового спорта среди детей и подростков, подготовки спортивного резерва в собрные команды Республики Татарстан и Российской Федерации». Согласно постановлению, учреждение дооснастят всем необходимым для перехода на новый уровень.
В течение 60 дней Министерство спорта РТ утвердит устав учреждения. Основной целью станет развитие гольфа в Татарстане.
С этой целью ежегодно для спортшколы будет устанавливаться государственное задание.
Напомним, что открытие гольф-клуба «Ак Барс» и детской академии тенниса состоялось в начале мая 2023 года. Участие в церемонии принял Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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