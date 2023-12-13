В Татарстане появится республиканская программа поддержки молодых семей

В Татарстане в разработке находится республиканская программа по поддержке молодых семей. Ее задачей станет не только предоставление дополнительных гарантий, но и продвижение традиционных ценностей. Об этом во время итоговой пресс-конференции Минмолодежи РТ сообщил глава ведомства Ринат Садыков.

«Это про то, какие семейные традиции должны быть и как их укреплять, какие если ценности и что нужно делать, чтобы подростки и молодежь знали об этом и культивировали культ нормальной семьи. Не когда есть родитель номер один и два, а когда есть мама и папа. Думаю, к началу будущего года соответствующая программа будет сформирована и начнет реализацию», – сообщил спикер.

По его словам, вслух об этих проблемах почему-то никогда не говорят. Обходят стороной низкую рождаемость, количество бракоразводных процессов.

«Мы не стесняемся говорить об этом, потому что мы хотим, чтобы Татарстан к 2030 году оставался таким же успешным регионом с огромным количеством молодежи. Сейчас их 1 млн, к 2030 году мы хотим создать условия, чтобы их стало на 200-300 тыс. больше», – добавил Садыков.

Он напомнил, что в Татарстане уже реализуется комплекс мер по поддержке молодых семей, в том числе жилищная программа, которая позволяет им претендовать на льготную ипотеку, семинары и тренинги и многое другое.

Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024-й в России объявлен Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, говорится в документе.