В Татарстане появится реестр объектов нематериального этнокультурного достояния. За его формирование и ведение будет отвечать Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ, следует из проекта положения, которое в данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

К объектам нематериального этнокультурного достояния отнесли устное творчество, устные традиции и формы их выражения на русском языке, языках и диалектах народов страны, формы традиционного исполнительского искусства (словесного, вокального, инструментального и хореографического).

Кроме того, в реестр будут включать традиции, выраженные в обрядах, празднествах, обычаях, игрищах и других формах народной культуры. Также в него войдут знания, технологии, навыки и формы их представления, связанные с укладами жизни и традиционными ремеслами и другие объекты нематериального этнокультурного достояния.

В задачи реестра будет входить создание условий для хранения информации об объектах нематериального этнокультурного достояния регионального и местного значений.

Кроме того, в перечне задач – разработка единого методологического подхода к описанию таких объектов, оптимизация возможности их выявления, поиска, отбора, навигации, обеспечение свободного доступа к информации о них.

Антикоррупционную экспертизу документ будет проходить до 27 июля.