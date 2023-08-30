В Татарстане появится производство жидких аммиачных удобрений за полмиллиарда рублей

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

В Менделеевске появится безопасное производство жидких аммиачных удобрений (КАС-32). Это будет первый подобный комплекс в ПФО. Проект производства уже получил положительное заключение Государственной экологической экспертизы, уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Комплекс «Новые удобрения» расположится на производственной площадке химзавода «Аммоний» вблизи существующих цехов. Инвестиции в проект составят 496 млн руб. Значительная часть этих средств направлена на обеспечение экологической безопасности.

Комплекс возведут, используя передовой опыт и подход к реализации проектов градообразующего предприятия. Это один из трех заводов в Европе, построенный по передовой технологии замкнутого цикла, он исключает вредные выбросы в сточные воды и атмосферу. При строительстве производства жидких удобрений будет применена такая же технология. Все отходы будут перерабатываться по месту.

Продукция будет ориентирована на внутренний рынок: Республику Татарстан и другие регионы ПФО. Сегодня жидкие удобрения используют четверть сельскохозяйственных производителей Республики Татарстан.

Ориентировочный объем — 150 тыс. тонн КАС в год. Старт производства намечен на 2023 год.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске появится производство для посола мясного сырья за 340 млн рублей.