В Татарстане появится производство телевизоров

В Набережных Челнах будет создано производство телевизоров. Для его запуска компания «Хайер Индастри РУС» получит от Фонда развития моногородов (входит в группу ВЭБ.РФ) заем в размере 250 млн рублей.

Средства будут направлены как на организацию производства телевизоров SmartTV, так и на строительство склада готовой продукции для товаров всех заводов, расположенных на территории Индустриального парка Haier.

По итогам реализации инвестиционного проекта компания предполагает выпускать до 700 тыс. телевизоров в год. Планируется создать почти 500 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба фонда.

«Сегодняшний займ в размере 250 млн рублей является очень востребованной помощью, так как произошел резкий подъем цен: на металл — 50%, на кабельную продукцию — 50–60%, на инженерное оборудование — 30–40%. Несмотря на сложную ситуацию, мы не останавливаем реализацию проектов. Спасибо фонду за сотрудничество», — прокомментировала предоставление займа директор по развитию бизнесов Haier в России Людмила Романова.

ООО «Хайер Индастри РУС» входит в группу китайской компании Haier. Она признана одним из мировых лидеров по разработке инновационных решений в области бытовых приборов, климатической техники и потребительской электроники. Ранее при софинансировании Фонда развития моногородов в размере примерно 220 млн рублей была создана инженерная и транспортная инфраструктура для двух инвестпроектов на челнинской площадке Haier. Это заводы по производству стиральных машин и кухонного оборудования.