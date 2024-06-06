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В Татарстане появится портал с вакансиями для молодежи
Автоматизированную информационную систему «Молодежь Татарстана» запустят в республике. В ней в том числе будут размещены вакансии для школьников и студентов. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на 54-м заседании Госсовета РТ.
«Сегодня вместе с Минцифрой Татарстана разрабатывается портал для молодежи в возрасте 14–35 лет, где будут вкладки для ознакомления по трудоустройству в летний и другой период», – рассказал глава Минмолодежи.
Садыков добавил, что в прошлом году в республику из федерального бюджета привлечено более 400 млн рублей по проекту «Регион для молодых» и форумным кампаниям Росмолодежи. «Татарстан здесь входит в топ-5 регионов», – подчеркнул он.
По словам министра, в республике действуют четыре молодежные жилищные программы. Однако сохраняется проблема большой очередности. Так, на конец 2023 года число таких молодых семей достигло более 3 тыс.
«Для сокращения очередности просим рассмотреть возможность увеличения расходных обязательств в проекте бюджета на 2025-й и последующие годы в части реализации закона о государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий», – заявил спикер.
Он также отметил, что отдельная программа по обеспечению жильем молодых ученых сейчас разрабатывается Минмолодежи и Академией наук Татарстана.
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