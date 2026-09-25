В Татарстане появится первый в РФ продукт исламского страхования

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин провел совещание по вопросам подготовки нового исламского финансового продукта – исламского страхования, первого в России. Об этом сообщает пресс-служба муфтията.

В ходе встречи стороны подчеркнули высокий спрос на исламские страховые продукты среди мусульман, проживающих в России и Татарстане. По мнению участников, внедрение страховых решений, соответствующих принципам ислама, может стать дополнительным стимулом для развития партнерского финансирования и исламского банкинга в стране. Возможность страхования имущественных интересов также предусмотрена законодательством, регулирующим проведение эксперимента по внедрению исламского банкинга.

Одной из основных тем совещания стало обсуждение перспектив запуска первого в России продукта исламского страхования. Участники рассмотрели потенциальный перечень страховых услуг, которые могут оказаться наиболее востребованными среди представителей мусульманской общины.

Муфтий РТ представил рекомендации, касающиеся дальнейшей доработки предлагаемого финансового продукта. После внесения необходимых изменений документ планируется направить на рассмотрение Шариатского комитета по исламским финансам ДУМ Татарстана для получения соответствующего заключения.

В случае положительного решения российским мусульманам впервые могут стать доступны страховые продукты, разработанные с учетом требований шариата. Среди возможных направлений – страхование жизни и здоровья паломников, отправляющихся на хадж, защита мечетей от пожаров и последствий природных чрезвычайных ситуаций, а также страхование бизнеса, имущества и иных объектов.