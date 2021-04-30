В Татарстане появится первый сельскохозяйственный кооператив второго уровня

В Татарстане создадут первый в республике сельскохозяйственный кооператив второго уровня. В его состав войдут десять кооперативов Сабинского, Кукморского, Нурлатского, Спасского, Балтасинского, Мензелинского, Кайбицкого и Арского районов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов отметил, что в Татарстане запущен процесс по продвижению произведенной сельскохозяйственной продукции и ее реализации через торговые сети и интернет-торговлю.

«С 2019 года данные кооперативы уже получают сбытовое сопровождение от министерства. Нам удалось вывести их на договоры с розничными магазинами как сетевого формата, так и формата „у дома“», — сказал он.

Сельскохозяйственный кооператив второго уровня — это группа кооперативов первого уровня, решивших вести совместную деятельность для обеспечения своих представителей услугами, необходимыми им для успешной работы.