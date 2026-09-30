В Татарстане появится регулярный речной маршрут по льду

В ноябре в Татарстане появится регулярный зимний речной маршрут, который соединит Казань и Верхний Услон. Об этом «Татар-информу» сообщил генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.

«Мы сейчас приобретаем специальные судна на воздушной подушке. Планируем в ноябре запустить этот маршрут, который на регулярной основе свяжет Казань и Верхний Услон. Планируем и другие направления с помощью этих судов развивать», – пояснил он.

Как пояснили агентству в пресс-службе АО «Флот РТ», речь идет о скоростном амфибийном катере на воздушной подушке «ПАРМА 44». Он вмещает до 42 пассажиров и может ходить по любой твердой ровной поверхности. Ранее в Татарстане не осуществлялось регулярных речных перевозок по льду с такой пассажировместимостью.

В судоходной компании уточнили, что имеющиеся у нее суда типа А217-1, «Капитан Гусев» и «Капитан Чистополов», могут ходить только по битому льду. При этом они никогда не выполняли регулярные рейсы.

Первое судно типа «ПАРМА 44» прибудет в Татарстан в конце октября – начале ноября, а второе – ближе к новогодним праздникам.