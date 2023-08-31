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В Татарстане появится одно из самых высоких в мире зданий, напечатанных на 3D-принтере
В селе Мальбагуш Азнакаевского района Татарстана появится многофункциональный комплекс «Мелля», при возведении которого применяется 3D-печать. Строительство ведет «Татнефть». На момент стройки это будет одно из самых высоких напечатанных зданий в мире.
3D-печать позволяет повысить вариативность архитектурных форм и добиться «плавных форм с глубокими изгибами», отмечают в компании.
Комплекс будет представлять из себя модульное здание. В нем расположатся культурный центр, спортивный комплекс, технические, административные и коммерческие помещения, фельдшерско-акушерский пункт.
Напомним, первые в России напечатанные на 3D-принтере дома начали строить в Татарстане – работы стартовали в прошлом году в селе Айша Зеленодольского района.
Видео: Официальный телеграм-канал Группы «Татнефть»
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