В Татарстане появится один из мощнейших кластеров по производству микроэлектроники

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане, на территории ОЭЗ «Иннополис», планируют открыть кластер по производству микроэлектроники. Как рассказал на международном форуме «РОСТКИ» гендиректор особой экономической зоны Ренат Халимов, площадка станет одной из мощнейших в России.

«Сейчас аллоцировано 60 га земли под развитие одного из мощнейших на территории нашей страны кластеров по производству продукции в сфере микроэлектроники, сейчас идут корпоративные юридические процедуры», — приводит его слова ТАСС.

Соглашение о создании кластера было подписано в июне 2023 года на ПМЭФ между Правительством Татарстана и ГК «Элемент». Планируется, что открытие площадки поможет создать свыше 4 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.

Напомним, что первый форум «РОСТКИ» проходит в «Казань Экспо» 7 и 8 сентября. Всего на мероприятие зарегистрировались свыше 3,7 тыс. участников более чем из 20 стран и 55 регионов России. Свыше 500 участников — представители Китая.