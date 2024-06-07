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В Татарстане появится новый промышленно-торговый парк
В Татарстане при участии компании Wildberries будет построен новый промышленно-торговый парк, чтобы локализовать производства внутри страны. Об этом на полях ПМЭФ представителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве Дине Газалиевой рассказала генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук.
«В ближайшей перспективе мы хотим реализовать на территории Татарстана новую историю. Это будет промышленно-торговый парк, на котором мы будем присутствовать как логистический партнер и [где] будут приземлены производители российских товаров», — пояснила Бакальчук.
По словам бизнес-леди, появление нового торгового парка поможет локализации производств внутри страны.
«Для этих целей выбрали Татарстан, потому что с Татарстаном нас связывают очень тесные, долгие отношения. И нам очень нравится, что Раис республики Рустам Нургалиевич [Минниханов] всегда придумывает какие-то новые интересные идеи. К нам приходит его команда, и мы всегда с удовольствием принимаем участие в реализации этих проектов», — заключила Бакальчук.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан и Wildberries подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве.
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