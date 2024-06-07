В Татарстане появится новый промышленно-торговый парк

В Татарстане при участии компании Wildberries будет построен новый промышленно-торговый парк, чтобы локализовать производства внутри страны. Об этом на полях ПМЭФ представителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве Дине Газалиевой рассказала генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук.

«В ближайшей перспективе мы хотим реализовать на территории Татарстана новую историю. Это будет промышленно-торговый парк, на котором мы будем присутствовать как логистический партнер и [где] будут приземлены производители российских товаров», — пояснила Бакальчук.

По словам бизнес-леди, появление нового торгового парка поможет локализации производств внутри страны.

«Для этих целей выбрали Татарстан, потому что с Татарстаном нас связывают очень тесные, долгие отношения. И нам очень нравится, что Раис республики Рустам Нургалиевич [Минниханов] всегда придумывает какие-то новые интересные идеи. К нам приходит его команда, и мы всегда с удовольствием принимаем участие в реализации этих проектов», — заключила Бакальчук.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан и Wildberries подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве.

XXVII Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 5 по 8 июня, его тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Сегодня на пленарном заседании ПМЭФ должен выступить Президент РФ Владимир Путин.