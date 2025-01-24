В Татарстане появится новый курортно-оздоровительный комплекс

В Алькеевском районе Татарстана планируют создание курортно-оздоровительного комплекса «Новый Сувар». Об этом сообщил заместитель директора по развитию курортного дела ООО «Хузангаевский» Николай Сурков на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«В России три курортных фактора: климат, минеральные воды и лечебные грязи. Предварительно завершили первый этап исследования подземных вод, и имеются предпосылки к наличию трех типов минеральных вод», — рассказал Сурков.

Ведется изучение климата: два сезона прошли успешно, и еще два будут проводиться исследования, по итогам которых часть Алькеевского района может стать бальнеологическим курортом районного масштаба.

«Оздоровительные учреждения пока отсутствуют, и мы сейчас ведем работы по проектированию профилактория „Сельская здравница“. Профили работы будут затрагивать опорно-двигательный аппарат, пищеварение, кровеносную систему и педиатрию. Такой маленький санаторий», — отметил Сурков.

Он также заметил, что на территории будущего комплекса уже работает зверинец. Здесь есть медведи и северные олени, а в ближайшем будущем планируется привезти еще и зубров.

Что касается наполнения комплекса, то, по словам начальника Производственного управления Фонда пространственных данных РТ Владимира Кандалинцева, здесь появятся гостиницы, пляж, конный двор, фермы по разведению ценных пород рыб, музеи и этнографическая деревня.

Особое внимание на встрече обратили на музей «От сохи до ракеты», где будет представлено поэтапное развитие техники от примитивных инструментов до космических технологий. Этот музей планируют запустить уже в этом году.

Большой интерес вызвали подворья различных народностей Татарстана, которые расположатся в этнографической деревне. Чувашское подворье уже действует, построено марийское.

«Красивый проект для нашего многонационального и многоконфессионального Татарстана», — отметила глава АИР РТ Талия Минуллина.

Вместе с тем она констатировала, что инвестиционный проект нужно систематизировать. По ее словам, его следует разделить на отдельные лоты, описать инфраструктуру у каждого из них, прикинуть стоимость этих объектов, так как пока что для потенциальных инвесторов слишком мало информации, чтобы начинать действовать.