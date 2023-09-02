В Татарстане появится новый индустриальный парк за 6 млрд рублей

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

В Зеленодольском районе Татарстана, в поселке городского типа Васильево, построят новый индустриальный парк. Общий объем инвестиций составит около 6 млрд рублей с созданием более 1 тыс. новых рабочих мест. Парк займет территорию бывшего стекольного завода площадью 14 гектаров.

По мнению властей района, парк «Васильево» призван стать новой точкой роста экономики поселка. Отрасль стекольного производства будет соседствовать с авиационной.

«Мы изначально проговаривали этот момент. В цеху, где находится печь, запустят производство, часть площадей сдадут в аренду, где также со временем появятся новые предприятия. Уверен, спрос будет высоким», — пояснил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

По словам руководителя муниципалитета, в Васильеве удачная логистика и есть необходимая инженерная инфраструктура.

Проект получил одобрение Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Известно, что до конца года будут выполнены общие работы по благоустройству территории.

Это уже третья точка роста для Васильева, где после банкротства и застоя возрождаются производства. Так, на территории бывшего лесокомбината стабильно работает промышленный парк «Весна», где сегодня свою деятельность осуществляет десять резидентов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольском районе за 2 млрд рублей создадут фабрику по производству мороженого.