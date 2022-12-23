В Татарстане появится новый горнолыжный комплекс

В Бугульминском районе, на территории Карабашского водохранилища, планируется строительство курорта «Карабашское море», в состав которого войдет новый для Татарстана горнолыжный комплекс. Об этом сообщил инвестор проекта Рустам Умудов после завершения Инвестиционного совета республики, который провел Президент РТ Рустам Минниханов.

«Сегодня мы представляли проект развития поселка Карабаш на территории Бугульминского района. Мы хотим построить на землях Карабашского водохранилища уникальный курорт, состоящий из горнолыжного комплекса, гостиницы, пляжа и гостевых домиков», – рассказал он журналистам.

Он уточнил, что горнолыжный комплекс будет состоять из пяти трасс общей протяженностью 6 км, а гостиница будет рассчитана на 50 номеров. Кроме того, на территории расположатся 20 гостевых домиков, ресторан, фуд-корт и СПА. Общая площадь составит свыше 31 га, а инвестиции – более 300 млн рублей.

«Мы обратились сегодня в Инвестсовет, чтобы получить участок, а также содействие в строительстве дорог и подключение к сетям газо- и электроснабжения», – добавил Умудов.

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