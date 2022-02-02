В Татарстане появится Единая цифровая платформа всех теле- и радиоканалов республики

В 2022 году планируется запустить Единую цифровую платформу для трансляции всех теле- и радиоканалов республики. Продукт разрабатывается агентством «Татмедиа» в виде мобильного приложения на IOS и Android. Об этом на коллегии в ИТ-парке сообщил глава ведомства Айдар Салимгараев.

Цель новшества — предоставить населению республики доступ к единому полю теле- и радио- продуктов.

Также в ряде планируемых мероприятий на этот год Всероссийский форум «Цифровые коммуникации в госсекторе: вызовы будущего» — площадка для обсуждения актуальных трендов коммуникаций государства с гражданами в цифровой среде.

В рамках форума политики, руководители региональных коммуникационных блоков, специалисты по коммуникациям и PR, политтехнологи, эксперты обсудят будущее цифровых коммуникаций государства с гражданами, эффективные практики выстраивания коммуникаций и подходы к повышению доверия жителей.

Помимо этого, продолжится реализация использования технологий структурирования данных «Big data», аналитических исследований, работы с мессенджерами, контрагентами и другими цифровыми проектами.

«Также планируется создание цифрового архива журналов и газет с возможностями полнотекстового поиска, что облегчит доступ к архивным материалам и сохранит их надолго в цифровой памяти», — поделился планами руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев.