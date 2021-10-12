В Татарстане появится детский лагерь, посвященный добровольчеству

Сейчас в активной стадии реновации находится детский лагерь «Солнышко» в Высокогорском районе Татарстана. Он будет выполнен в концепции добровольчества. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Мы понимаем, что за последние несколько лет очень вырос интерес к теме добровольчества, особенно в периоды подготовки к большим спортивным событиям. Сегодня мы видим силу волонтерского движения и тех людей, которые по зову сердца готовы посвящать свое время и тратить силы на помощь людям. И для того, чтобы это желание поддерживать и формировать, мы создаем подобный лагерь, где эти ценности будут транслироваться новому поколению», – отметил спикер.

Он подчеркнул, что большая часть вожатского состава будет в этом лагере представлена именно добровольцами.

Реновация ДОЛ «Солнышко» проходит по программе «Лето — детям», инициированной Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. За время ее работы отремонтированы 23 лагеря, а также один построен «с нуля».