В Татарстане появится детская дирекция для помощи ребятам с ОВЗ

В Татарстане объявлен набор в детскую дирекцию «Равных возможностей». Участвовать может любой в возрасте от 12 до 23 лет. Самое главное – готовность этого человека поделиться своим опытом или желание помогать делать мероприятия доступными для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщает пресс-служба Движения Первых.

Уточняется, что детская дирекция будет отвечать за развитие и адаптацию проектов Движения («Классных встреч», «Вызова Первых» и других); разрабатывать спецформаты мероприятий для детей с ОВЗ; обмениваться опытом с сообществами и организациями.

Стать участником можно, подав заявку до 19 апреля по ссылке.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина. Его деятельность направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.