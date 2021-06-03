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Ру Тат
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3 июня 2021  15:44
Розалия Хайруллина

В Татарстане появится центр противодействия киберугрозам

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В Татарстане откроют центр противодействия киберугрозам. Решение об этом будет принято в рамках подписания соглашения о сотрудничестве с компанией Positive Technologies на полях ПМЭФ-2021. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. 

«У нас в планах на базе центра информационных технологий вместе с компанией Innostage и Positive Technologies открыть центр противодействия киберугрозам. Чем больше IT-технологий, тем больше желание злоумышленников воспользоваться данными наших граждан», — сказал руководитель ведомства.

Одна из основных задач властей Татарстана — создать безопасную среду для пользователей и не допустить утечки данных, подчеркнул Хайруллин.

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