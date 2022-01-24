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Ру Тат
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Технологии
24 января 2022  15:40
Арсений Каримов

В Татарстане появится аналог «Народного контроля» для студентов

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В Татарстане планируют создать платформу, где студенты смогут оставлять свои жалобы и пожелания в электронном виде. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал президент «Лиги студентов РТ» Руфат Киямов.

«Мы создадим платформу, похожую на „Народный контроль“, только для студентов. Они смогут там задать вопросы на любые темы, а также оставить жалобы и пожелания», — отметил собеседник.

По его словам, создание такой платформы запланировано в рамках Года цифровизации, который объявлен в Татарстане. Ориентировочно она должна заработать в марте.

#лига студентов РТ #руфат киямов #год цифровизации
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