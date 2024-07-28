В Татарстане появился верблюжий «дом престарелых»

На юго-западе Татарстана, в Спасском районе, открылась ферма по разведению верблюдов. Более того, здесь организовали специальный «дом престарелых», куда этих животных привозят из разных уголков России. Об этом сообщают «Вести.Татарстан».

Верблюды для наших территорий не являются диковинкой. Они водились здесь еще со времен, когда Болгар был караванной остановкой Великого Шелкового пути. По словам фермера Артемия Кириченко, он хотел возродить эту древнюю традицию.

По его словам, постояльцы дома престарелых «переезжают» в Спасский район, так как их владельцы либо не смогли справиться с такой диковинкой, либо не могут их содержать из-за ухудшившегося состояния здоровья – к примеру, это относится к животным из цирков. Однако на ферме подрастает и молодое поколение — недавно в стаде появилось пополнение.

Верблюжья шерсть используется для изготовления поясов, войлочных игрушек, одеял. Молоко этих животных гипоалергенно и не содержит лактозы. В том числе его применяют при производстве шампуней и косметики.