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Ру Тат
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14 сентября 2021  11:15

В Татарстане появился телеграм-бот, консультирующий по вопросам диспансеризации

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В Татарстане появился умный телеграм-бот, отвечающий на вопросы на тему «Диспансеризация». Он был запущен республиканским агентством «Татмедиа» совместно с Министерством здравоохранения РТ. 

При помощи нового удобного сервиса татарстанцы смогут узнать, когда, как и где можно пройти диспансеризацию. 

Для того чтобы побеседовать с ботом, нужно перейти по ссылке https://t.me/health_rt_bot или ввести в строку поиска Telegram @health_rt_bot. 

После запуска телеграм-бота можно сообщить ему свой год рождения и узнать, в какой год следует пройти диспансеризацию.

Также пользователи могут выбрать свой район или улицу, и бот подскажет ближайшие места для прохождения обследования с точными адресами. 

Среди часто задаваемых — вопросы о том, для чего нужна диспансеризация, как часто ее следует проходить, чем это обследование отличается от профилактического медосмотра и каких врачей посещают во время диспансеризации. 

Телеграм-бот создан для того, чтобы просто и доступно проконсультировать жителей РТ по данной теме и предоставить им всю необходимую информацию.

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