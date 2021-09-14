В Татарстане появился телеграм-бот, консультирующий по вопросам диспансеризации

В Татарстане появился умный телеграм-бот, отвечающий на вопросы на тему «Диспансеризация». Он был запущен республиканским агентством «Татмедиа» совместно с Министерством здравоохранения РТ.

При помощи нового удобного сервиса татарстанцы смогут узнать, когда, как и где можно пройти диспансеризацию.

Для того чтобы побеседовать с ботом, нужно перейти по ссылке https://t.me/health_rt_bot или ввести в строку поиска Telegram @health_rt_bot.

После запуска телеграм-бота можно сообщить ему свой год рождения и узнать, в какой год следует пройти диспансеризацию.

Также пользователи могут выбрать свой район или улицу, и бот подскажет ближайшие места для прохождения обследования с точными адресами.

Среди часто задаваемых — вопросы о том, для чего нужна диспансеризация, как часто ее следует проходить, чем это обследование отличается от профилактического медосмотра и каких врачей посещают во время диспансеризации.

Телеграм-бот создан для того, чтобы просто и доступно проконсультировать жителей РТ по данной теме и предоставить им всю необходимую информацию.