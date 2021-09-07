В Татарстане появился Telegram-бот для приема жалоб и обращений жителей к органам власти

В Татарстане запущен Telegram-бот для прямого взаимодействия жителей республики с органами власти. Используя данный сервис, они смогут направлять обращения и жалобы, информацию о происшествиях и предложения по улучшению работы органов власти и социальных объектов.

Бот станет дополнением к функционалу системы «Инцидент Менеджмент», благодаря которому министерства, ведомства и администрации районов мониторят жалобы и обращения жителей республики в соцсетях и дают ответы на них. Его запуск подготовили Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Центр управления регионом Республики Татарстан.

В настоящее время @incident_rt_bot (https://t.me/incident_rt_bot) принимает обращения от татарстанцев в трех сферах: «Культура», «Здравоохранение», «Образование».

Запустив бот «Что случилось?», пользователь должен выбрать сферу, к которой относится обращение, описать его суть в свободной форме. Бот предложит ему оставить номер телефона для получения ответа на обращение.

Затем вопрос будет направлен в систему «Инцидент Менеджмент» и отдан в работу соответствующему ведомству.