В Татарстане появился региональный штаб по газификации. Распоряжение за подписью Премьер-министра республики Алексея Песошина опубликовано на портале правовой информации.

В документе говорится: «В целях организации системной работы, обеспечения оперативного взаимодействия органов государственно власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления муниципальных образований РТ, ООО „Газпром трансгаз Казань“ и иных организаций по оперативному решению вопросов газификации в РТ образовать региональный штаб по газификации в РТ и утвердить его прилагаемый состав».

Председателем стал вице-премьер РТ, глава Минпромторга Альберт Каримов, его заместителем — замминистра промышленности и торговли Марат Минибаев.

Штабу нужно будет разработать план мероприятий газификации объектов в республике и обеспечить его реализацию. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Минпромторг РТ.

Ранее программу социальной газификации поручил разработать Президент России Владимир Путин.