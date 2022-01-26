В Татарстане появилась цифровая система мониторинга туристического потока

В Татарстане разработана цифровая система по мониторингу туристического потока. Благодаря ей можно будет составить максимально подробный портрет путешественников, посещающих республику. Об этом сообщил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии ведомства.

«В настоящий момент идет этап обработки и верификации данных, собираемых в автоматическом режиме. Это позволит иметь максимально подробный портрет туриста, отдыхающего в Татарстане: какие объекты он смотрит, сколько времени проводит на них, сколько готов тратить в путешествии, как ему удобно передвигаться между объектами и так далее», – отметил он.

Глава госкомитета напомнил, что 2022 год объявлен в республике Годом цифровизации, туристическая сфера также продолжит развиваться в этом направлении.