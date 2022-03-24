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Ру Тат
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Экономика
24 марта 2022  18:03
Эльвира Зайнулина

В Татарстане появился центр для смягчения последствий санкций

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В Татарстане для смягчения последствий санкций создан центр импортозамещения, сообщила пресс-служба Минэкономики Татарстана. 

«Для смягчения последствий санкционного давления в Татарстане усовершенствован функционал Регионального маркетингового центра (РМЦ). Созданный инструмент – это свод антисанкционных ресурсов под общим названием «Центр импортозамещения», – говорится в информации ведомства. 

Маркетинговый центр появился на базе торгово-информационных ресурсов Агентства по госзаказу по инициативе Минэкономики Татарстана и во исполнение Указа Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. 

«Новый механизм РМЦ позволяет осуществить сбор информации о производимой в стране импортозамещающей продукции, оказать помощь заказчикам, чья деятельность зависела от импорта комплектующих, товаров, сырья и оборудования в поисках замещающей продукции. В то же время ресурс содержит предложения для заводов-изготовителей, малого и среднего бизнеса, позволяющий освоить производство востребованной продукции», – сообщается в релизе.

По информации пресс-службы ведомства, сервис будет использован производителями и продавцами при анализе информации о импортозамещающей продукции. В разделе предложений по замещению будет реализована возможность собирать предложения производителей и продавцов о поставках необходимой продукции.

Покупатели-заказчики уже сейчас могут размещать извещения о проведении закупок импортозамещающей продукции. 

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