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В Татарстане появилось 242 молодых миллионера
Фонд содействия инновациям озвучил итоги 3 волны конкурса Студенческий стартап. 242 проекта из Татарстана одержали победу.
Несколько недель томительных ожиданий участников 3 волны конкурса увенчались победой 1,2 тыс. проектов из 68 регионов и 236 вузов РФ, что означает привлечение 1 миллиона рублей в развитие каждого стартапа.
По результатам экспертизы на развитие технологического предпринимательства в Республику Татарстан из ФСИ будет привлечено 242 млн.руб.
Напомним, что на протяжении 16 дней на 4х площадках технопарка «Идея» проходили онлайн-защиты 847 проектов из ПФО, 678 из которых представляли студенты из Татарстана.
Генеральный директор Фонда Сергей Поляков отметил: «В этом году по данному конкурсу поступило заявок на 6 млрд рублей: это абсолютный рекорд. На сегодня определена часть победителей, каждый из которых получит миллион рублей на создание собственного инновационного стартапа. Проекты совершенно разные: от цифровых платформ, систем поддержки принятия решений и спортивных приложений до систем очистки воды и интерактивных музеев. Для каждого заявителя «Студенческий стартап» – это возможность реализовать мечту и воплотить в реальность нужные всем проекты, которые важны для города, региона и страны в целом».
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