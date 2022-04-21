В Татарстане появились требования о размещении информации о технологиях ИИ

В Татарстане приняты требования к использованию технологий искусственного интеллекта. Соответствующее постановление Кабмина республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Документ размещен на официальном портале правовой информации республики. В нем определены условия и порядок взаимодействия граждан и властей с организациями, которые используют ИИ.

В проектах, задействующих искусственный интеллект, должно присутствовать обезличивание персональных данных. Кроме того, доступ к сервисам необходимо открывать всем гражданам. Также необходимо обеспечить верификацию всех решений.

Постановление принято в рамках реализации мер, предусмотренных указом Президента РФ Владимира Путина 2019 года «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации».