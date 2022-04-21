news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Технологии
21 апреля 2022  03:10
Надежда Мещерякова

В Татарстане появились требования о размещении информации о технологиях ИИ

news_top_970_100

В Татарстане приняты требования к использованию технологий искусственного интеллекта. Соответствующее постановление Кабмина республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Документ размещен на официальном портале правовой информации республики. В нем определены условия и порядок взаимодействия граждан и властей с организациями, которые используют ИИ. 

В проектах, задействующих искусственный интеллект, должно присутствовать обезличивание персональных данных. Кроме того, доступ к сервисам необходимо открывать всем гражданам. Также необходимо обеспечить верификацию всех решений.

Постановление принято в рамках реализации мер, предусмотренных указом Президента РФ Владимира Путина 2019 года «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации».

 

#искусственный интеллект #it-индустрия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное